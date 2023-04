Pokolj u meksičkom odmaralištu: Plaćene ubice upale na bazen, ubili dete i šestoro odraslih, kamere snimile sve snimile

Najmanje sedam ljudi, uključujući dete, ubijeno je kada su naoružani napadači otvorili vatru na javnom bazenu u gradu Kortazar, u centralnoj meksičkoj državi Gvanahuato, saopštile su lokalne vlasti.

Kada su lokalne snage bezbednosti stigle na lice mesta, pronašle su leševe sedam ljudi, uključujući dete mlađe od sedam godina, i mnoštvo čaure, prenosi CNN. U napadu je još jedna osoba teško povređena i prebačena je u bolnicu. Meksička vojska i policija tragaju za napadačima, a motiv napada još nije poznat.