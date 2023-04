Nepo uzvratio udarac: Rus dobio petu partiju i poveo 3:2

Jan Nepomnijaščij, ruski velemajstor, pobedio je u petoj partiji žestoke bitke za svetsku šahovsku titulu, koja se održava u Astani.

Rus je u subotu sa belim figurama naterao Dinga Lirena da se preda u 48. potezu, pošto je dominirao bukvalno od početka partije. Obojica su na početku prihvatili „Špansku partiju", sa varijantama „Morfijeve odbrane", što je zapravo specijalitet Nepomnijaščija, koji je posle otvaranja imao daleko više vremena na raspolaganju od svog protivnika.