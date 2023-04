Vremenska prognoza 18. april 2023.

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se uglavnom posle podne i uveče. Na visokim planinama padaće susnežica i sneg. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni, u istočnoj Srbiji pre podne povremeno i jak, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni

