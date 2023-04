Jovanović (Novi DSS): Orlić garantovao da će u narednih mesec dana biti sednica Skupštine o Kosovu

Beta pre 3 sata

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Nova DSS) i poslanik u Skupštini Srbije Miloš Jovanović izjavio je danas da je predsednik parlamenta Vladimir Orlić dao garanciju da će u narednih mesec dana biti održana sednica o francusko-nemačkom sporazumu.

"Sramno je što do sada to nije bio slučaj, ali negde do polovine narednog meseca će biti održana sednica Skupštine Srbije. Sa (predsednikom Srbije) Aleksandrom Vučićem, ili bez njega, to je već njihova stvar", rekao je Jovanović.

On je na konferenciji za novinare, koja je kasnila više od sat vremena, rekao da je ona kasnila zbog skupštinskog kolegijuma koji se "odužio", i na kome su dobili te garancije od Orlića.

Ocenio je da Skupština mora da se izjasni o sporazumu EU o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno francusko-nemačkom sporazumu, i da će poslanici to sada imati priliku da učine.

"Mi (stranke okupljene kao 'državotvorna opozicija') ne vidimo da ima bilo kakvog smisla da se raspravlja o bilo čemu drugome dok se ta sednica ne održi", kazao je Jovanović.

Poslanik pokreta Dveri Boško Obradović naveo je da će, ukoliko bude ispunjeno ono što je dogovarano na kolegijumu, na prvoj sledećoj sednici biti moguće da opozicione poslaničke grupe predlažu dopunske tačke dnevnog reda, kao i da će na toj sednici biti članovi Vlade koji će odgovarati na pitanja poslanika.

"I ono što je za naš savez najvažnije, da ćemo u narednih mesec dana imati sednicu o francusko-nemačkom sporazumu koji je Aleksandar Vučić prihvatio 27. februara u Briselu, aneksu 18. marta u Ohridu i svemu što je Petar Petković pregovarao u Briselu i što će Vučić nastaviti da razgovara sa Kurtijem 2. maja", rekao je on.

(Beta, 04.19.2023)