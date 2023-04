Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i toplije

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Popodne se uglavnom u brdsko-planinskim predelima mestimično očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura će biti od dva do devet stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, suvo i toplije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od šest do osam