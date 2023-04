Jezive scene! Zvezdan opalio anđeli šamar: Slavnić doživeo pomračenje, ona plakala na sav glas, obezbeđenje odmah uletelo

Anđela Đuričić napravila je haos na imanju u Šimanovcima kada je ugledala dečka Zvezdana Slavnića u krevetu sa Majom Marinković.

Ona je u dvorišu urlala, plakala, a u jednom trenutku je šutirala Zvezdana. On nije mogao da se obuzda, pa joj je opalio šamarčinu ispred svih. Filip Car je prvi krenuo da ih razdvoji, a onda je obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom. - On je meni ovo uradio, on je meni, ja se borila za njega, kakva je to pi*ka - vikala je Anđela. - Smiri se - govorila je Aleks. - Sada ću haos da napravim, je*aću mu sve - vikala je Anđela. Podsetimo, Anđela Đuričić kažnjena je sa