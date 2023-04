"Pozivam Srbe da ih razočaramo još više": Vučić o izborima na Kosovu: Lično Aljbin Kurti da upravlja srpskim opštinama - neće da može

Iznenadio sam se i zaprepastio izjavom portparola EU Petera Stana, koji je rekao da je razočaran neizlaskom Srba na izbore. Ne mislim njima bilo šta da objašnjavam, jer oni sve to znaju, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Mi smo do sada učestvovali u četiri ili pet različitih izbornih ciklusa koje su organizovale prištinske vlasti, a da nije formirana Zajednica srpskih opština (ZSO). A onda, 10 godina kasnije, oni to nisu proveli u delo. Srbi im posle toliko vremena kažu da neće da učestvuju ukoliko ne ostvare ono što je potpisano, a onda su im opet krivi Srbi - rekao je Vučić. Kako je kazao, "upucavaju nam decu", a izbori se održavaju u policijskim stanicama i sa do zuba