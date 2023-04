Petković: Dužnost OEBS-a je da kontroliše izbore na KiM

Dužnost OEBS-a je da kontroliše izborne procese na Kosovu i Metohiji, izjavio je danas direktor kancelarije za KiM Petar Petković, reagujući na izjavu predstavnika OEBS-a na KiM, da ta misija nije uključena u pripremu i sprovođenje zakazanih vanrednih izbora u četiri opštine na severu pokrajine.

"Za sutrašnje antidemokratske izbore OEBS je odlučio da ne učestvuje u kontroli. Dopustili ste da umesto OEBS, kosovska policija broji glasačke listiće! Sram te bilo Davenporte," napisao je Petković na Tviteru. The duty of OSCE is to control the election processes in Kosovo and Metohija. Regarding tomorrow's anti-democratic elections, OSCE has decided not to take part in the control. You allowed the Kosovo police to count ballots instead of the OSCE! Shame on you