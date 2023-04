Izbo komšinicu zbog svađe oko stanova! Dušan poludeo kad je čuo šta joj investitor nudi za kuću i plac! Detalji zločina u Pančevu

Dušan D. (64) nožem je usmrtio danas S.J. (77) u Pančevu navodno zbog svađe oko stanova.

Komšinica ubijene žene rekla je da je Dušan danas upao u kuću kod S. J. i posvađao se sa njom oko stanova koje je ona trebala da dobije od investitora iz Beograda, piše Informer. - On je iskoristio priliku što je žrtvi došla komšinica i došao kod nje. On je treća kuća od ubijene. Keja mu je rekla da treba da dobije tri stana od investitora, jer ih je htela za tri ćerke, a on je na to poludeo. Rekao joj je "kako ti tri stana, a ja dva", pošto je i on hteo da sklopi