"Rekao joj je 'kako ti tri stana, a ja dva?!'"Komšije progovorile o zločinu u Pančevu, tvrde da se sve dogodilo zbog spora oko investitora

U pančevačkom naselju Margita danas je došlo do teškog ubistva kada je muškarac D.D. (64) usmrtio nožem staricu S.J. (77) zbog komšijskih razmirica. Incident se odigrao u Ulici Mateje Gubca.

Komšije tvrde da je do svađe došlo zbog spora oko investitora. Kako prenosi Informer, žena mu je navodno rekla da treba da dobije tri stana od investitora, jer ih je htela za tri ćerke. - On je na to poludeo. Rekao joj je "kako ti tri stana, a ja dva", pošto je i on hteo da sklopi ugovor sa istim investitorom. Potom je zgrabio nož i sa njime četiri ili pet puta izbo nesrećnu ženu - kažu komšije. Kako navode očevici, osumnjičeni muškarac bio je problematičan i