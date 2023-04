Vučić: Svega nekoliko Srba je izašlo na izbore na severu KiM

DONjA GRADINA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je do sada na izborima, koji se danas održavaju na severu Kosova i Metohije izašlo svega nekoliko Srba u sve četiri opštine zajedno. „Danas se održavaju izbori za okupacionog gaulajtera na severu Kosova i Metohije.

Nameravaju da uspostave vlast onih koji ne mogu da dobiju ni jedan ili dva odsto glasova, koji ne žive na severu KIM. I za sve to tražili su naše odobrenje i našu saglasnost, a ja sa ponosom moram da vam kažem, da je do ovog trenutka izašlo svega nekoliko Srba, nisam preterao, svega nekoliko Srba u sve četiri opštine zajedno”, rekao je Vučić u svom obraćanju na obeležavanju Dana žrtava genocida NDH u Jasenovcu i Donjoj Gradini, prenosi Tanjug. On je naglasio da