"Pre par meseci se izvukao, sada je izgledao kao starac od 90 godina": Komšija Saše Vidića o njegovim poslednjim trenucima

Modni kreator i stilista Saša Vidić umro je u 52. godini u KBC Bežanijska kosa.

Veliki broj javnih ličnosti sa kojima je bio prijatelj i sarađivao oprostili su se od njega , a sada se oglasio i komšija koji je bio prisitan kada je stigla Hitna pomoć. - Bio mi je komšija. Pre par meseci je uspeo da se izvuče, ali je posle toga bio kao starac od 90 godina. Juče sa terase vidim da Hitna pomoć dolazi do njegovog stana, ovaj put nije uspeo. Ne znam šta drugi misle o njemu, ali je on meni bio ok lik, poprilično lud i blesav, ali je bio ok - napisao