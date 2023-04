Tajvanski ministar: "u slučaju eskalacije situacije mogao bi izbiti treći svetski Rat"

Više od 40 odsto globalne trgovine biće poremećeno u slučaju rata na Tajvanu, što će dovesti do razornih posledica po celi svet, izjavio je tajvanski ministar spoljnih poslova Džo Vu.

- Većina zemalja je sigurna da se ova eskalacija neće dogoditi jer bi to bila katastrofa ne samo za Tajvan već i za Kinu i celi svet. Ekonomske posledice bi bile ogromne. Pogledajte lokaciju Tajvana - preko 40 odsto isporučene robe širom sveta ide kroz Tajvanski moreuz - rekao je Vu. On je dodao da Tajvan proizvodi više od 60 odsto čipova u svetu i 90 odsto najnaprednijih poluprovodnika. - Rat na Tajvanu bi doveo do poremećaja u preko 40 odsto globalne trgovine -