Viola fon Kramon: Bojkot orkestriran iz Beograda, vreme da se Srbi vrate u institucije

Izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon oglasila se povodom jučerašnjih vanrednih izbora na severu Kosova i istakla da navodno „zastrašivanje“ političkih oponenata mora prestati, ali i da se ZSO mora uspostaviti što pre.

Ona je navela da su izbori za gradonačelnike i dva izbora za skupštinu opština koji su održani u nedelju, 23. aprila, u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica bili su u skladu sa kosovskim pravnim okvirom. Potom je istakla žaljenje zbog odsustva srpskih političkih predstavnika i osudila navodno „zastrašivanje" drugih kandidata.