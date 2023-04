Strašna slika sa mesta saobraćajne nesreće kod Sombora: Automobil smrskan, vozač preživeo, evo i kako (foto)

Još jedna u nizu saobraćajnih nesreća u nedelju dogodila se na putu Sombor - Bezdan.

Na Instagram stranici "192" objavljena je slika uništenog automobila. Izgleda jezivo. Potpuno je razbijen. Kako se navodi u objavi, vozač je pukom srećom preživeo. Naime, kako se na slici vidi, leva strana vozila je smrskana, ali s obzirom na to da je reč o automobilu za englesko tržište, volan mu je sa desne strane, koja je ipak prošla sa manjim oštećenjima. (Kurir.rs/192) Kurir