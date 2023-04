Spremite se za pljuskove sa grmljavinom: Od sutra naglo zahlađenje, a ni prognoza za prvomajske praznike vam se neće dopasti

U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pojačan jugoistočni- Minimalna jutarnja temperatura biće od 6 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 19 do 24. U Beogradu danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Takođe će biti uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim