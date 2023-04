Vučić: Slede dubinske i suštinske promene, ako neko ne poštuje integritet Srbije, zašto bismo mi poštovali njihov

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će, nakon glasanja u Savetu Evrope o Kosovu, doći do dubinskih i suštinskih promena u spoljnoj politici Srbije, a po pitanju deklaracija i rezolucija i poručio "da ako neko ne poštuje teritorijalni intergiret Srbije, zašto bi Srbija bili obavezna da poštuje njihov".

On je, nakon današnje sednice Vlade Srbije kojoj je prisustvovao, rekao da su podelili zadatke ne samo Ministrastvu spoljnih poslova, već i drugima elementima: "A, to je da u spoljnoj politici vodimo računa o našim bilateralnim odnosima, da ne izlazimo iz granice recipročnosti. Ukoliko neko ne poštuje teritorijalni integritet RS zašto bismo bili obavezani da poštujemo njihov". Dodao je i da se to malo kosi sa prvim stavom strategije, koji će svakako biti poštovanje