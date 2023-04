Jermakov: Rizici za direkntu vojnu konfrontaciju Rusije i SAD stalno rastu

MOSKVA - Rizici za direktnu vojnu konfrontaciju između dve nuklearne sile - Rusije i Sjedinjenih Država - stalno rastu, ocenio je direktor Odeljenja za neširenje i kontrolu naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Vladimir Jermakov.

On je za TASS rekao da je, ako SAD nastave da slede sadašnji kurs konfrontacije sa Rusijom, sudbina sporazuma START o smanjenju strateškog nuklearnog naoružanja, može biti unapred određena. "Ako se događaji budu razvijali po najgorem scenariju, odnosno ako Vašington dovede situaciju do vojnog sukoba dve najvece nuklearne sile, bice neophodno brinuti ne o spasavanju START-a, vec o sudbini celog sveta", istakao je Jermakov. On je rekao da Moskva zato stalno ukazuje