"Umesto da sakrije svoju sramotu, on se još hvali": Petković: Kurti javno priznao da ne zna ništa o dijalogu i sporazumima

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković saopštio je danas da nam, kako je naveo, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti iz dana u dan pokazuje svoje autokratsko lice, a sada je pred svima javno priznao ne zna ništa o dijalogu i postignutim sporazumima.

- Umesto da sakrije svoju sramotu, on se još javno time hvali da nije dorastao dijalogu i pregovorima sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ako Kurti za 10 godina nije naučio da Statut Zajednice srpskih opštine piše Upravljački tim, a to je trebalo da nauči još iz perioda kada ja slao Briselski sporazum na tzv. ustavni sud, on neće ništa naučiti ni za još 10 godina - poručio je Petković u saopštenju. On je savetovao Kurtiju da bi ipak trebalo da se ''zadrži na