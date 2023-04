Za osam meseci računi skočili čak 26,9 odsto: Koliko će EPS inkasirati godišnje od građana?

Kako je saopštio Savet Agencije za energetiku od 1. maja cena struje za domaćinstva u Srbiji poskupeće osam odsto, odnosno na 13,31 dinar po kilovatsatu.

Shodno tome, računi za struju individualnih potrošača povećaće se u proseku za oko 250 dinara. To će biti drugo po redu povećanje cene za individualne potrošače ove godine nakon što je prethodno do korekcije došlo i 1. januara kada je struja poskupela za 8,5 odsto na 12,4 dinara po kilovatsatu. Inače, u osam meseci, ako računamo i predstojeći maj, nadležni su cenu električne energije za domaćinstva podigli čak tri puta. Prvi put se to zbilo u septembru prošle