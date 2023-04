Uhapšen manijak u Beogradu: Pipkao devojku (19) na Brankovom mostu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Stari grad, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N.

P. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje. Sumnja se da je on, 23. aprila, na Brankovom mostu neprimereno dodirivao devetnaestogodišnju devojku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pošto se sumnja da ima više oštećenih, policija poziva građane da se jave na broj telefona 011/3239-731 ili u najbližu policijsku stanicu. (Kurir.rs) Kurir