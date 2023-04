Jutro hladno, tokom dana malo toplije i sunčano! Maksimalna temperatura do 18 stepeni

U Srbiji ujutru hladno, mestimično slab prizemni mraz, a u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo.

Pojava kiše biće lokalna i kratkotrajna. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 13 do 18 stepeni. Vetar slab i umeren, na istoku i jugu Srbije, kao i na planinama povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju, saopštio je RHMZ. U Beogradu ujutru hladno, na širem području grada slab prizemni mraz. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša oko 15