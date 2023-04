Oni su obeležili sezonu u ABA ligi: Izabrana najbolja petorka na Jadranu

OKONČAN je ligaški deo ABA lige i sada počinje ono najvažnije - borba za trofej. Čelnici regionalnog takmičenja izabrali su najbolju petorku na Jadranu.

FOTO: M. Vukadinović Najviše je igrača iz Partizana i Crvene zvezde, što je možda i logično ako se zna da su večiti dominirali tokom sezone, a zauzeli su i prve dve pozicije posle 26 kola. Svoje mesto u idealnoj petorci našao je i košarkaš Zadra Luka Božić koji je ujedno dobio i MVP priznanje. Fakundo Kampaco (Crvena zvezda), Dante Egzum (Partizan), Kevin Panter (Partizan), Luka Božić (Zadar) i Matijas Lesor (Partizan). We are proud to present you the 2022/23