Posle Mundijala u fudbalu Katar domaćin i košarkaškog Mundobasketa 2027. godine

Nakon što su u novembru i decembru prošle godine vbili domaćini Svetskog prvenstva u fudbalu, Katar i njegov glavni grad Doha će 2027. godine ugostiti i najbolje svetske košarkaše, saopšteno je iz Svetske košarkaške federacije (FIBA).

Prema rečima prvog čoveka ove organizacije, Hamana Nianga, biže to jedno do najbolje organizovanih Mundobasketa ikada. 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣🏀🌍🏆➡️🇶🇦 We are delighted to announce that FIBA Basketball World Cup 2027 will be hosted by Doha, Qatar! MORE 👉 https://t.co/puyFxh7wvH #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/DajrbQBA3e — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) April 28, 2023 "Impersionirani smo onim što smo videli u Kataru i čestitamo im na dobijanju organizacije Svetskog