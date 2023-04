„Slučaj snimanja porođaja iz Narodnog fronta klasično akušersko nasilje“

Advokatica Jelena Stanković i Milica Filipović, koja je doživela akušersko nasilje u GAK "Narodni front", ocenile su u emisiji "Newsnight "da se u slučaju direktnog prenosa porođaja u GAK "Narodni front" koji je prenosila jedna instrumentarka iz te ustanove, radi o klasičnom slučaju akušerskog nasilja.

Brojne osude u javnosti nakon vesti o tome da je jedna zdravstvena radnica u GAK- u Narodni front uživo prenosila porođaj pacijentkinje koja to nije znala, dok je sve to gledalo oko 200 ljudi. Da je tako nešto nedopustivo misli i uprava Narodnog fronta, budući da je medicinska sestra po hitnom postupku suspendovana, a pokrenut je i disciplinski postupak. Sestra, instrumentarka, branila se time da je to nastalo nenamerno, da se kamera slučajno upalila i krenuo je