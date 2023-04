VIDEO Krvava noć u Ukrajini: Žena i dete (3) ubijeni u Dnjipru, troje mrtvih u napadu na višespratnicu, na meti i Kijev

Najmanje pet ljudi je poginulo kada su rano jutros ruske snage raketirale više gradova u Ukrajini, među njima glavni grad, Kijev, kao i gradove u centralnim i južnim delovima zemlje, prenose ukrajinski mediji.

Gradonačelnik Dnjipra Boris Filatov saopštio je da su u ruskom raketiranju poginuli mlada žena i trogodišnje dete, prenosi Interfaks Ukrajina. Filatov nije izneo više detalja o napadu. ⚡️Russia strikes Cherkasy Oblast overnight on April 28, injuring 5. Russian forces attacked the city of Uman in central Cherkasy Oblast with cruise missiles in the early hours of April 28, regional governor Ihor Taburets said on Telegram. Video: Zoya Vovk, Cherkasy Oblast…