Vučićeva poruka Kurtiju pred sastanak u Briselu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska Sokobanje da je premijer prištinskih institucija Albin Kurti odlučio da otvori most u Kosovskoj Mitrovici kako bi Albanci iz južnog dela grada preuzeli severni, koji je naseljen Srbima. - Kurti je rešio da otvara most, koji je bio brana i čuvar našeg naroda, da bi Albanci iz Južne Mitrovice preuzeli Severnu Mitrovicu, a onda će da priča - mi ne želimo geto nego otvorene gradove, to su priče za Zapad -