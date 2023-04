Grobari dočekali heroje u cik zore (video)

Aerodromom Nikola Tesla su odjekivale Partizanove pesme

Posle velike pobede u Madridu navijači crno-belih su u velikom broju pohrlili u Surčin da pozdrave svoje heroje. Aerodromom Nikola Tesla su odjekivale Partizanove pesme, a pojedini izabranici Željka Obradovića „zaplesali” su od sreće i situacije kakvu gotovo sigurno tokom karijere nigde nisu doživeli. HVALA GROBARI!✊???? @EuroLeague playoffs 2022/2023 | @RMBaloncesto ???? #KKPartizan 0 - 2 #EuroLeague pic.twitter.com/sO9TAdBFtr 06:00am in the morning and Partizan