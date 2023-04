Vuk Jeremić: Odbacivanje francusko-nemačkog plana je nacionalni interes Srbije

Beta pre 3 sata

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je odbacivanje francusko-nemačkog predloga o kosovskom pitanju među najvažnijim nacionalnim interesima Srbije, i da je jedini način da se to učini referendumom.

"Odbacivanjem tog sporazuma sačuvali bismo naš narod, svetinje i kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji i sprečili stvaranje Velike Albanije. Srbija bi po odbacivanju plana trebalo da pristupi formiranju državnih organa na severu pokrajine koji su rasformirani protivustavnim Briselskim sporazumom", rekao je Jeremić televiziji Prva, a saopštila je Narodna stranka.

On je naveo da je u Srbiji neophodno jedinstvo kako bi pitanje Kosova i Metohije bilo rešeno, a da se jedinstvo može postići na referendumu.

Upitan o predlogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se raspiše referendum o njegovom legitimitetu, Jeremić je odgovorio da Vučić "misli da se sve oko njega okreće i da i neki ljudi oko Vučića veruju u to".

"Mi smo danas, međutim, kao narod u veoma teškoj situaciji i ne bi trebalo da se izjašnjavamo o Vučiću, nego o tome da li ćemo prepustiti naš narod, crkve i manastire Aljbinu Kurtiju i da se na naše oči formalno otcepi deo naše teritorije, što se nije dogodilo ni pod NATO bombama. Referendum je način da odbacimo tu sramotu", rekao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, Vučić se "jalovo protivi" članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama i da je "očigledno" bio ucenjen da prihvati francusko-nemački plan, po kojem se Srbija obavezuje da se neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.

Na pitanje na koji način se on protivio dok je bio ministar spoljnih poslova Srbije, Jeremić je rekao da se protivio "veoma efikasno" i da Kosovo tokom njegovog mandata nije postalo član nijedne međunarodne organizacije, a da sada ulazi u Savet Evrope i da će, ako sprovođenje plana ne bude zaustavljeno, u novembru ući u Unesko i Interpol, pa onda u NATO i na kraju u UN.

"Jalovo je kada Vučić pošalje Ivicu Dačića u Savet bezbednosti UN, jer je trebalo da tamo ode on lično i da kaže da se Srbija protivi članstvu Kosova u UN, ali predsednik Srbije to očigledno nije smeo. Vučić ni u septembru u Generalnoj skupštini UN nije rekao da je Srbija protiv ulaska Prištine u UN, a čak ni Dačić u četvrtak nije pozvao Rusiju i Kinu da ulože veto ako to pitanje ikada dođe na dnevni red", rekao je Jeremić.

(Beta, 04.29.2023)