Uhapšen zrenjaninac (43): Napao tinejdžera i muškarca i oteo im pare!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu, uhapsili su A.

P. (1980) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je, 28. aprila ove godine, u noćnim časovima, na parking prostoru u Zrenjaninu, fizički napao devetnaestogodišnjeg mladića i naneo mu lake telesne povrede, kao i da je nožem pretio četrdesetogodišnjem muškarcu i tražio im novac . Mladić mu je tada predao novac u iznosu od 1.500 dinara. A. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu