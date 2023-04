Prvo oglašavanje nemanje gudelja o anastasiji I trudnoći: "Ovo je blagoslov", evo šta kaže o imenu za bebu i reakciji majke Olivere

Pevačica Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj uskoro će postati roditelji. Ona je u četvrtom mesecu trudnoće i trebalo bi da se porodi u septembru, a mladi par će dobiti naslednicu, zbog čega novopečeni otac ne skida osmeh sa lica.

Nemanja Gudelj se sada po prvi put javno oglasio i istakao da jedva čeka da s početka jeseni drži ćerku u naručju. - Bio sam van sebe od sreće kad sam saznao, kao i Anastasija. Beba je nešto najlepše na svetu. Blagoslov od Boga - rekao je on za "Republiku". Na pitanje šta će prvo kupiti za bebu, rekao je: - Još uvek je rano za to ali nas to svakako čeka i radujemo se neizmerno svakom približavanju upoznavanja sa našom ćerkom. Ime za bebu još nisu izabrali. - I