Novi problemi za Đokovića, ponovo neće moći da igra na US Openu

Problemi za srpskog tenisera. Najbolji teniser planete Novak Đoković mogao bi ponovo da preskoči učešće na US Openu, zbog činjenice da nije vakcinisan. Primljena vakcina protiv kovida će i dalje biti uslov za ulazak u Sjedinjene Američke Države, najnovija je nezvanična najava Američke zdravstvene komisije koju prenosi engleski „Dejli mejl“. To bi značilo da Đoković ni ove godine neće moći da učestvuje na US openu, kao ni lane, a pre dva meseca zbog toga nije mogao