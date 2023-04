Trener TSC-a: Partizan dugo nije pobedio, moramo biti oprezni

BAČKA TOPOLA – Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić izjavio je pred sutrašnji meč protiv Partizana, u 33. kolu Superlige Srbije, da njegovu ekipu čeka veliki test protiv jednog od najtrofejnijih klubova u državi. „Iza nas je fantastična utakmica protiv Čukaričkog.

Velika je stvar kako smo igrali i način na koji smo uspeli da dođemo do pobede. To nam mnogo znači u pripremi za predstojeću utakmicu. Naravno, moraćemo da budemo izuzetno oprezni, pogotovo što Partizan dugo nije pobedio i smatram da to može biti veliki problem za nas”, rekao je Lazetić. „Znam da Partizanu ne prija pozicija u kojoj se nalaze i da je Rikardo nervozan što ne daje golove. Imali su mnogo više bodova i od nas i od Čukaričkog, Partizanovo trenutno mesto