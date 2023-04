Lazetić: Partizanov post može da nam bude problem

Trener TSC-a ističe da se njegov tim ni protiv Mančester sitija se ne bi unapred predao

TSC sutra u Bačkoj Topoli dočekuje Partizan (19) u derbiju 33. kola Superlige. U redovima Bačvana su uvereni da uz pomoć navijača mogu da pobede sjajnog protivnika i da ga pobede. - Iza nas je fantastična utakmica protiv Čukaričkog. Velika je stvar kako smo igrali i način na koji smo uspeli da dođemo do pobede. To nam mnogo znači u pripremi za predstojeću utakmicu. Naravno, moraćemo da budemo izuzetno oprezni, pogotovo što Partizan dugo nije pobedio i da to može da