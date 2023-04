Plenković dolazi u Srbiju u drugoj polovini juna

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković posetiće Srbiju u drugoj polovini junu, saopštio je danas ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov.

On je naveo da je to dogovoreno na sastanku Plenkovića i premijerke Srbije Ane Brnabić u Zagrebu. "To će biti u drugoj polovini juna gde će, osim Hrvatskog nacionalnog vijeća kao krovne institucije u Srbiji, jedan od domaćina biti i predsednica vlade", najavio je Žigmanov, prenosi Hina. On je istakao da su predstavnici hrvatske nacionalne manjine u Srbiji ohrabreni nakon današnjeg sastanka premijera Hrvatske i Srbije, na kojem se "odgovorno pristupilo" otvorenim