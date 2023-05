Fotka sa svadbe na kojoj se desio incident: Šavija i Karić slavili, ništa nije slutilo na jeziv epilog

Nataša Šavija (35), bivša manekenka i starleta, primljena je jutros rano u Klinički centar Vojvodine sa višestrukim prelomima glave i lica, saznaje "Blic".

Naime, Šavija je bila pratnja Stefanu na jednoj svadbi, kada se, kako ona tvrdi, desio incident. Karić je na svojim društvenim mrežama, delio momente sa slavlja, a sudeći po njegovoj objavi ništa nije slutilo da će do bilo kakvog nemilog događaja događaja. Inače, kako smo već pisali Stefan i Šavija bili su zajedno na jednoj svadbi, kada je, kako je ispričala starleta, Karić fizički nasrnuo na nju. - To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao