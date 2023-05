Veliki lančani sudar u Ilinoisu, ima žrtava: Više od 30 ljudi povređeno tokom peščane oluje

Nekoliko ljudi je poginulo, a više od 30 je povređeno u velikom lančanom sudaru koji se dogodio tokom peščane oluje u američkoj saveznoj državi Ilinois, saopštila je danas policija. Lančani sudar se dogodio na putu južno od grada Springfild u centralnom Ilinoisu, preneo je "Skaj njuz".

Gradonačelnik Springfilda nije rekao koliko je ljudi poginulo, ali je naveo da je više od 30 ljudi povređeno i odvedeno u bolnicu. On je rekao da će auto-put na kojem se desila nesreća biti zatvoren do kasno večeras po lokalnom vremenu, ili do sutra pre podne. - Vidljivost u toj oblasti je bila veoma loša zbog prašine koja se podigla - saopštila je policija. (Tanjug)