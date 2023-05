Uhapšen muškarac koji je napao ekipu RTS u Zemunu: Snimali anketu, a onda se pojavio napadač sa flašom u ruci

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zemun, u saradnji sa UKP PU za grad Beograd, uhapsili su S.

S. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on juče oko podneva u Prvomajskoj ulici u Zemunu prišao novinarskoj ekipi Radio-televizije Srbije koja je bila na službenom zadatku, a potom ih vređao i pretio im. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. (Kurir.rs) Kurir