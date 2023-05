Danas naoblačenje u većem delu zemlje, mestimično kiša

U Srbiji se danas očekuje postepeno naoblačenje s kišom mestimično, i to pre podne na jugu i jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od šest do 14 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine i do 25 metara u sekundi (oko 90 kilometara na čas), uveče u slabljenju. U Beogradu će posle pretežno vedrog jutra, u toku dana biti malo i umereno oblačno i suvo. Umeren i jak jugoistočni vetar uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura