Jokićeva ćerkica ukrala svu pažnju u hali: Tata, hoću prsten

U noći između ponedeljka i utorka po našem vremenu Nikola Jokić je blistao protiv Finiks Sansa postigavši 39 poena i 16 skokova, ali je svu pažnju u hali ukrala njegova ćerkica Ognjena.

Malena devojčica je u tatinom dresu u društvu svoje majke posmatrala Denverovu utakmicu i samim tim izazvala reakcije prisutnih. „Bleacher report“ piše da se ipak ključni trenutak desio kada je iz naručja majke svom ocu poslala jasnu poruku, pokazavši na prst na kom se nosi prsten. „Tata, hoću NBA prsten“, poručio je Jokiću njegov najverniji fan. Nikola Jokic and his daughter shared a moment after Game 2, pointing to their ring finger ❤️ 💍