Palestinskog dečaka rastrgao lav u zoološkom vrtu u pojasu Gaze

Palestinskog dečaka Hamada Iktieta (6) rastrgao je lav u privatnom zoološkom vrtu u pojasu Gaze u ponedeljak, saopštila je policija na toj teritoriji kojom vlada islamski ekstremistički pokret Hamas.

Policija je navela da se dečak popeo na ogradu u zoo vrtu u gradu Kan Junisu na jugu pojasa i došao do otvora lavljeg kaveza. Drugi detalji nisu obelodanjeni sem da je istraga u toku. Rođaci dečaka su osporili navode policije i rekli da je on tokom posete parku Asda, sa majkom i drugim članovima porodice, došao samo do spoljne ograde gde je stajao lav i da je tada napadnut. Hamada je prva poznata žrtva napada životinja u privatnim zoo vrtovima u toj gusto