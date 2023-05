Siniša Mali izrazio saučešće porodicama stradalih u OŠ „Vladislav Ribnikar"

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izrazio je saučešće članovima porodica i prijateljima stradalih u OŠ ,,Vladislav Ribnikar". - Najdublje saučešće članovima porodica i prijateljima zbog gubitka voljenih, stradalih u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

Nezapamćen tragičan događaj koji je danas potresao čitavu našu zemlju izazvao je u svima nama neizmernu tugu, nevericu i bol. Ovo nam je opomena da u budućnosti moramo više pažnje posvetiti našim mladim naraštajima, njihovim potrebama, edukaciji i prevenciji nasilja - napisao je Mali. View this post on Instagram A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa)