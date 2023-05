Sa kakvom povredom je Dante Egzum igrao protiv Reala? (FOTO)

Košarkaš Partizana Dante Egzum pretrpeo je povredu u incidentu koji se dogodio na kraju druge utakmice plej-ofa protiv Real Madrida.

Iz crno-belog tabora stigla je i fotografija povređenog prsta sa kojim je Egzum igrao u utorak uveče u beogradskoj Areni. Evidentno je da povreda prsta nije prošlost za Dantea Egzuma, a videćemo hoće li moći da pomogne svom timu i u četvrtoj utakmici. Vraća se nakon jednog meča suspenzije i Matijas Lesor, dok će Kevin Panter biti na prinudnom odmoru još jednu utakmicu.