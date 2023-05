Izbori u Turskoj: Erdoganov rival Kilidždaroglu obećava slobodu i demokratiju

BBC News pre 2 sata | Orla Gerin - BBC Njuz, Izmir

Goktay Koraltan / BBC Opozicioni predsednički kandidat Kemal Kilidždaroglu i njegov zaštitni znak

Opasnost vreba iza svakog ugla.

Za dugogodišnjeg turskog lidera Redžepa Tajipa Erdogana, ona se pojavljuje u obliku bivšeg državnog službenika, koji na mitinzima rukama pravi emotikone od srca.

Kemal Kilidždaroglu, kog podržava šestostranački opozicioni savez, kaže da će, ako pobedi, doneti slobodu i demokratiju Turskoj, po svaku cenu.

„Mladi žele demokratiju", rekao je on za BBC.

„Oni ne žele da im policija dođe na vrata rano ujutru samo zato što su tvitovali".

On je glavni rival islamističkog lidera na izborima 14. maja i ima blagu prednost u istraživanjima javnog mnjenja.

Očekuje se da će ova tesna trka biti rešena u drugom krugu izbora, dve nedelje kasnije.

Turci trenutno mogu da idu u zatvor zbog „vređanja predsednika". Mnogi i jesu.

„Poručujem mladim ljudima da mogu slobodno da me kritikuju. Potrudiću se da im to pravo bude osigurano", kaže 74-godišnjak, koji vodi glavnu opozicionu Republikansku narodnu partiju (CHP).

Neki od pristalica Kilidždaroglua strahuju za njegovu bezbednost, ali se on to ne obazire.

„Biti u politici u Turskoj znači birati život sa rizicima. Idem mojim putem bez obzira šta Erdogan i njegovi saveznici urade. Ne mogu da me 'skinu'. Ne mogu da me uplaše. Obećao sam ovoj naciji", kaže on.

Predsednik Erdogan, 69, ismevao je ranije rivala govoreći da „ne može čak ni ovcu da čuva".

Ali sada ga je mnogo teže omalovažavati.

Goktay Koraltan/BBC Veliki opozicioni miting u Izmiru

Kada je stigao na miting u lučki grad Izmir, uporište opozicije, dočekalo ga je more pristalica.

Čuli su se povici „Kilidždaroglu je nada naroda".

Mnogi u masi su mladi. Prvi put na ovim izborima glasaće pet miliona Turaka.

Sa 15 godina, Oguz je premlad da bi izašao na izbore, ali želeo je da dođe na miting.

„On je dobra osoba i pozitivno vidi budućnost. Ako on postane predsednik, naša privreda će se podići, a i nama će biti bolje", kaže on.

Kiličdaroglu mi je pre mitinga rekao da će preorijentisati Tursku i dati prioritet odnosima sa Zapadom, a ne Kremljom.

„Želimo da postanemo deo civilizovanog sveta", rekao je on.

„Želimo slobodne medije i potpunu nezavisnost pravosuđa. Erdogan ne razmišlja tako. On želi da bude autoritarniji. Razlika između nas i Erdogana je kao razlika između crnog i belog."

Ali da li će Redžep Tajip Erdogan otići mirno ako bude poražen posle 20 godina na vlasti, prvo kao premijer, a sada svemoćni predsednik?

„Mi ćemo ga penzionisati", uveren je Kilidždaroglu.

„Mirno će se povući, niko ne bi trebalo da bude zabrinut."

Drugi nisu tako sigurni.

Postoje indicije da se turski lider možda sprema da ospori rezultat ako izgubi.

Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu upozorio je da će glasanje biti „pokušaj državnog udara Zapada".

Kilidždaroglu je rekao da će opozicija biti na oprezu, ne verujući ni predsedniku, „ni njegovom Vrhovnom izbornom veću ni njegovim sudijama".

„Imajući više od jednog posmatrača na svim biračkim mestima, želimo da obezbedimo da se glasa pošteno, bezbedno i da se prebrojavanje obavi kako treba.

„Preduzeli smo sve mere predostrožnosti da to bude tako, naporno radimo već godinu i po dana."

Na mnogo načina on je sušta suprotnost Erdoganu.

Za kampanju je snimio spot za svojim skromnim kuhinjskim stolom, a kuhinjske krpe uredno vise u pozadini.

Pokazujući da poznaje stanje na pijacama i u prodavnicama, njegov rival se pojavio na snimku sa glavicom luka u ruci, upozoravajući da će cene nastaviti da rastu ako Erdogan ostane na vlasti.

„Sada je kilogram luka 30 lira", kaže on i nastavlja: „Ako ostane, biće 100 lira".

Goktay Koraltan/BBC Erdogan je prethodno održao takođe veliki predizborni skup u Izmiru

Mnogi kritikuju Erdoganovu privrednu politiku za divljanje inflacije.

Ko god pobedi, naslediće razorenu privredu i podeljenu naciju - neće biti čarobnog štapića.

Na bini, u pratnji drugih opozicionih lidera, Kilidždaroglu rukama pravi svoj zaštitni znak - srce za pristalice.

„Sve će biti u redu, verujte u to", poručuje on.

I oni mu veruju.

Opozicioni miting na obali u Izmiru održan je samo dan nakon što je predsednik napravio svoj veliki skup u tom gradu.

Mnogi religiozni konzervativci će biti uz Erdogana. On govori njihovim jezikom.

Podršku je učvrstio predizbornom potrošnjom, između ostalog i povećanjem plata.

Kako se dan glasanja bliži, u vazduhu struji napetost.

Mnogi razgovori su začinjeni predizbornim temama - i strahovima - i Turska se suočava sa oštrim izborom između dve suprotstavljene vizije.

Novo istraživanje javnog mnjenja pokazuje da će Kilidždaroglu pobediti u trci za predsedničko mesto, ali da Erdoganov savez prednjači u izborima za parlament.

Sa tako tesnim izborima, niko ne može da bude siguran da li će naredne nedelje proći mirno.

