Jokić: Ljudi imaju svoje probleme, moramo brinuti o svima

Nikola Jokić Nikola Jokić pričao je za američke medije o tragediji koja se dogodila u sredu ujutru u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, a koja je potresla sve ljude u Srbiji. „Ne sećam se da se ikada išta slično dogodilo u Srbiji.

Ne želiš nikada da čuješ za tako nešto, kroz šta prolaze familije stradalih. Pogodilo me je još više jer je u pitanju Srbija. Iznenađen sam što se nešto tako desilo“, rekao je Jokić. Tu se nije zaustavio i poslao je poruku svima koji mogu da pomognu. „Ljudi verovatno imaju svoje probleme. Moramo brinuti o svima i ako neko nije u redu pitajte ga da li je dobro ili ne, možda može biti od pomoći“, istakao je najbolji centar sveta. Nikola Jokić shares his thoughts on