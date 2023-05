Zločin započet u Malom Orašju: Pet drugara iz tog mesta prve žrtve napadača iz okoline Mladenovca

Krvavi pir koji se odigrao prošle noći u okolini Mladenovca započet je u mestu Malo Orašje koje je naselje grada Smedereva.

Od ukupno osam nastradalih, tu je ubijeno pet mladića koji su bili okupljeni. Reporter Euronews Srbija javlja da je policija obezbeđuje prostor u Malom Orašju i Dubovi. Oprečne su informacije šta je prethodilo tragediji, a predsednik je danas u obraćanju rekao da je osumnjičeni kao jedini motiv za punjavu naveo "omalovažavanje". Ono što se zna, to je da je napadač prvo u Malom Orašju ubio pet mladića koji su imali od 15 do 21 godinu. (od 2005. do 2008. godišta).