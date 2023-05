Na napad na Kremlj odgovorićemo konkretnim akcijama Lavrov: Nećemo raspravljati da li je to bio izgovor za rat

Rusija će odgovoriti konkretnim akcijama na napad dronovima na Kremlj, a ne raspravljati se da li je to bio izgovor za rat izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Lavrov je u Panadžiju, u Indiji, gde učestvuje na sastanku ministara spoljnih poslova Šangajske organizacije za saradnju, istakao da je jasno da je to bio neprijateljski čin i da, kako je naveo, "bez znanja gazda kijevski teroristi ne bi mogli da ga počine", prenose RIA Novosti. "Očigledno je to bio neprijateljski čin, sasvim je jasno da bez znanja vlasnika kijevski teroristi ne bi mogli da ga počine. Nećemo odgovarati pričama o tome da li je to casus belli ili ne,