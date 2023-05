Vučić: Izvršićemo gotovo potpuno razoružavanje Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će biti primljeno, u narednih šest meseci, 1.200 novih policajaca zaduženih za škole.

Govoreći o napadu kod Mladenovca, u kom je stradalo osam ljudi, rekao je da je to "teroristički čin" i "da zlikovac više svetlost belog dana videti neće", tj. da "iz zatvora izaći neće". Svi ljudi koji imaju oružje, a to je oko 400.000 lica - proći će reviziju, naveo je i najavio pooštravanje kazni za oružje. Izrazio je u svoje ime i u ime svih članova Vlade saučešće i porodicama zločinački ubijenim ljudima iz okoline Mladenovca. „Iako znam da je to veoma teško za