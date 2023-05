Tužilaštvo od suda traži da odredi pritvor do 30 dana mladiću koji je upucao druga vazdušnom puškom

Zbog sumnje da je sinoć iz vazdušne puške ranio druga(18) u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je osumnjičeni S.

I. (19), iz Leskovca. On je u prisustvu svog branioca izneo odbranu u tužilaštvu, nakon čega je tužilaštvo predložilo da mu sud osredi pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. Da podsetimo, kako je juče saopštila policija, S.I. se sumnjiči da je sinoć, u svojoj kući u kojoj je sedeo sa drugovima, iz vazdušne puške, ispalio dijabolu i ranio osamnaestogodišnjeg druga. Osamnaestogodišnji mladić zadobio je teške telesne