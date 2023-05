Krunisan Čarls III: Više od 100 miliona ljudi širom sveta gledalo spektakl u Londonu! Princ hari napustio ceremoniju (video)

Krunisanje Čarlsa Trećeg uz versku ceremoniju staru 1.000 godina i dvodnevno slavlje u Velikoj Britaniji, danas je u centru pažnje celog sveta. Svečanost je počela u 12.00 časova, a ovom prestižnom događaju, pored članova kraljevske porodice, prisustvuje i čitav niz državnih zvaničnika, kao i pripadnika kraljevskih porodica drugih zemalja.

15.27 - Prvo pojavljivanje kralja Čarlsa III Novokrunisani kralj i kraljica pojavili su se na balkonu Bakingemske palate sa odabranom grupom članova kraljevske porodice. Кraljevski par je mahao okupljenim građanima. The King and Queen give the crowd what they want! An encore, as they return to the Buckingham Palace balcony! #Coronation pic.twitter.com/vfFSEUBwwG — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023 Mnogi su trčali da se priđu palati i ugledaju kralja i